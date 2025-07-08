Directorio de Empresas
Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Blue Cross and Blue Shield of Kansas Salarios

El salario de Blue Cross and Blue Shield of Kansas va desde $90,450 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $140,700 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Analista de Datos
$103K
Científico de Datos
$141K
Ingeniero de Software
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Blue Cross and Blue Shield of Kansas es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $140,700. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blue Cross and Blue Shield of Kansas es $103,490.

