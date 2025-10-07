La compensación de Ingeniero de Confiabilidad del Sitio in Greater London Area en Bloomberg va desde £88.7K por year hasta £156K. El paquete de compensación year mediano in Greater London Area totaliza £140K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bloomberg. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£129K
£111K
£1K
£16.7K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Bloomberg, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)