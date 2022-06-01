Directorio de Empresas
Bloom Energy
Bloom Energy Salarios

El rango de salarios de Bloom Energy oscila entre $9,535 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior y $306,525 para un Ingeniero Químico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Bloom Energy. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Ingeniero Biomédico
$225K
Ingeniero Químico
$307K
Ingeniero de Control
$129K

Analista de Datos
$9.5K
Científico de Datos
$119K
Ingeniero Eléctrico
$170K
Analista Financiero
$157K
Ingeniero de Hardware
$236K
Ingeniero Mecánico
$164K
Ventas
$289K
Ingeniero de Software
$72.4K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Bloom Energy es Ingeniero Químico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $306,525. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Bloom Energy es $163,815.

