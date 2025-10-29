Directorio de Empresas
Blockthrough
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Blockthrough Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Canada en Blockthrough va desde CA$168K hasta CA$235K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Blockthrough. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

CA$182K - CA$221K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$168KCA$182KCA$221KCA$235K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ingeniería de Software envíos en Blockthrough para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Blockthrough?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Blockthrough in Canada está en una compensación total anual de CA$235,072. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blockthrough para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Canada es CA$168,198.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Blockthrough

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Apple
  • PayPal
  • Spotify
  • Square
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos