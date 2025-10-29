Directorio de Empresas
Block Renovation
Block Renovation Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en Block Renovation va desde $183K hasta $260K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Block Renovation. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

$207K - $235K
United States
Rango Común
Rango Posible
$183K$207K$235K$260K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Block Renovation?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Block Renovation in United States está en una compensación total anual de $259,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Block Renovation para el puesto de Científico de Datos in United States es $182,600.

