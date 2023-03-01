Directorio de Empresas
Blinkist
Blinkist Salarios

El salario de Blinkist va desde $49,575 en compensación total por año para un Marketing en el rango bajo hasta $165,219 para un Jefe de Gabinete en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blinkist. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $76.2K
Jefe de Gabinete
$165K
Recursos Humanos
$53.4K

Marketing
$49.6K
Gerente de Producto
$115K
Gerente de Ingeniería de Software
$95.5K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Blinkist es Jefe de Gabinete at the Common Range Average level con una compensación total anual de $165,219. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blinkist es $85,814.

