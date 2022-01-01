Directorio de Empresas
Blink Health
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Blink Health Salarios

El salario de Blink Health va desde $35,529 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $504,161 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blink Health. Última actualización: 10/10/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $235K
Analista de Negocios
$189K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Gerente de Ciencia de Datos
$504K
Científico de Datos
Median $150K
Diseñador de Producto
Median $165K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $275K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Blink Health, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Blink Health es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $504,161. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blink Health es $177,025.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Blink Health

Empresas Relacionadas

  • Rally Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos