Directorio de Empresas
Blend360
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Blend360 Salarios

El salario de Blend360 va desde $23,422 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $160,800 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blend360. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
Median $23.4K
Ingeniero de Software
Median $31.6K

Ingeniero de Datos

Analista de Negocios
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Analista de Datos
$53.7K
Gerente de Ciencia de Datos
$161K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

A função com maior remuneração relatada na Blend360 é Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $160,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Blend360 é $53,730.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Blend360

Empresas Relacionadas

  • Kimley Horn
  • Vanguard
  • Jane
  • InComm Payments
  • InMobi
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos