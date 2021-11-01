Blend360 Salarios

El salario de Blend360 va desde $23,422 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $160,800 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blend360 . Última actualización: 9/5/2025