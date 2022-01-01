Blackbaud Salarios

El salario de Blackbaud va desde $41,650 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $223,875 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blackbaud. Última actualización: 11/17/2025
Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?
Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?
I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...
Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.4%
AÑO 3
En Blackbaud, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.4% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.40% anual)
Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.