Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Salarios

El rango de salarios de Black Sesame Technologies oscila entre $85,224 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $193,800 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Black Sesame Technologies. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $190K
Ingeniero de Hardware
$194K
Recursos Humanos
$85.2K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Black Sesame Technologies is Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $193,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Black Sesame Technologies is $190,000.

