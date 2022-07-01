Bitrise Salarios

El salario de Bitrise va desde $52,260 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $209,040 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Bitrise . Última actualización: 9/12/2025