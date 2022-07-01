Directorio de Empresas
Bitrise
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Bitrise Salarios

El salario de Bitrise va desde $52,260 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $209,040 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Bitrise. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Marketing
$95.4K
Diseñador de Producto
$52.3K
Gerente de Producto
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Gerente de Programa
$133K
Ingeniero de Software
$209K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Bitrise에서 보고된 최고 급여 직무는 Ingeniero de Software at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $209,040입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Bitrise에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $124,936입니다.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Bitrise

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Facebook
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos