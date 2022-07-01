Directorio de Empresas
BioXcel Therapeutics
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

BioXcel Therapeutics Salarios

El salario de BioXcel Therapeutics va desde $99,818 en compensación total por año para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango bajo hasta $102,008 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BioXcel Therapeutics. Última actualización: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gerente de Ciencia de Datos
$99.8K
Ingeniero de Software
$102K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en BioXcel Therapeutics es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $102,008. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BioXcel Therapeutics es $100,913.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para BioXcel Therapeutics

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Roblox
  • PayPal
  • SoFi
  • Intuit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bioxcel-therapeutics/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.