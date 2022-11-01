Directorio de Empresas
BHP
BHP Salarios

El rango de salarios de BHP oscila entre $58,621 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $194,281 para un Contador en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BHP. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $103K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Contador
$194K
Desarrollo Corporativo
$121K

Científico de Datos
$128K
Ingeniero Geológico
$156K
Ingeniero de Hardware
$78.5K
Tecnólogo de la Información (TI)
$88.5K
Ingeniero Mecánico
$138K
Diseñador de Producto
$101K
Gerente de Producto
$142K
Gerente de Proyecto
$159K
Ventas
$58.6K
Arquitecto de Soluciones
$94.2K
Gerente de Programa Técnico
$181K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en BHP es Contador at the Common Range Average level con una compensación total anual de $194,281. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en BHP es $124,515.

Otros Recursos