Betterment
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

Betterment Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en Betterment totaliza $126K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Betterment. Última actualización: 9/21/2025

Paquete Mediano
company icon
Betterment
Product Designer
New York, NY
Total por año
$126K
Nivel
L3
Base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bono
$6K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Betterment?

$160K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador de Producto en Betterment in United States está en una compensación total anual de $156,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Betterment para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $120,000.

