Bestow Salarios

El rango de salarios de Bestow oscila entre $34,423 en compensación total por año para un Ingeniero Civil en el extremo inferior y $172,891 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Bestow. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero Civil
$34.4K
Diseñador de Producto
$134K
Gerente de Producto
$173K

Ingeniero de Software
$125K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Bestow is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $172,891. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bestow is $129,875.

