Bessemer Venture Partners
Bessemer Venture Partners Capitalista de Riesgo Salarios

La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in United States en Bessemer Venture Partners va desde $224K hasta $319K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bessemer Venture Partners. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$254K - $289K
United States
Rango Común
Rango Posible
$224K$254K$289K$319K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Bessemer Venture Partners?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Capitalista de Riesgo en Bessemer Venture Partners in United States está en una compensación total anual de $318,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bessemer Venture Partners para el puesto de Capitalista de Riesgo in United States es $224,100.

