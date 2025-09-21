Directorio de Empresas
Berkeley Research Group
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Berkeley Research Group Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Berkeley Research Group totaliza $185K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Berkeley Research Group. Última actualización: 9/21/2025

Paquete Mediano
company icon
Berkeley Research Group
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$185K
Nivel
2
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bono
$25K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Berkeley Research Group?

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

أعلى حزمة راتب لوظيفة Ingeniero de Software في Berkeley Research Group in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $235,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Berkeley Research Group لوظيفة Ingeniero de Software in United States هو $185,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Berkeley Research Group

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Spotify
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos