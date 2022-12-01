Directorio de Empresas
Berkeley Research Group
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Berkeley Research Group Salarios

El rango de salarios de Berkeley Research Group oscila entre $62,310 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el extremo inferior y $233,825 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Berkeley Research Group. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Consultor de Gestión
Median $100K
Asistente Administrativo
$62.3K
Ingeniero de Software
$234K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Capitalista de Riesgo
$101K

Asociado/a

¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Berkeley Research Group je Ingeniero de Software at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $233,825. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Berkeley Research Group je $100,250.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Berkeley Research Group

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • Amazon
  • Facebook
  • SoFi
  • Flipkart
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos