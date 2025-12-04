Directorio de Empresas
Berkeley Lights
Berkeley Lights Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in United States en Berkeley Lights va desde $131K hasta $190K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Berkeley Lights. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$149K - $173K
United States
Rango Común
Rango Posible
$131K$149K$173K$190K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Berkeley Lights?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Mecánico en Berkeley Lights in United States está en una compensación total anual de $190,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Berkeley Lights para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $131,200.

