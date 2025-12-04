Directorio de Empresas
Berkeley Lab
Berkeley Lab Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in United States en Berkeley Lab va desde $170K hasta $236K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Berkeley Lab. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$182K - $214K
United States
Rango Común
Rango Posible
$170K$182K$214K$236K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Berkeley Lab?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Proyecto en Berkeley Lab in United States está en una compensación total anual de $236,340. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Berkeley Lab para el puesto de Gerente de Proyecto in United States es $169,680.

