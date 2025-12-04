Directorio de Empresas
Berkeley Lab
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Postdoc

  • Todos los Salarios de Postdoc

Berkeley Lab Postdoc Salarios

El paquete de compensación mediano de Postdoc in United States en Berkeley Lab totaliza $78K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Berkeley Lab. Última actualización: 12/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Berkeley Lab
PostDoc
Berkeley, CA
Total por año
$78K
Nivel
L4
Base
$78K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
12 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Berkeley Lab?
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Postdoc ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Postdoc en Berkeley Lab in United States está en una compensación total anual de $99,852. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Berkeley Lab para el puesto de Postdoc in United States es $78,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Berkeley Lab

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Roblox
  • Snap
  • Square
  • Google
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/berkeley-lab/salaries/postdoc.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.