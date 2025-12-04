BENTELER Gerente de Operaciones de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Operaciones de Negocio en BENTELER va desde CZK 1.54M hasta CZK 2.2M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de BENTELER. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $83.3K - $97.4K Czech Republic Rango Común Rango Posible $72.6K $83.3K $97.4K $104K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de consolidación en BENTELER ?

