La compensación total promedio de Investigador de UX in Taiwan en BenQ va desde NT$812K hasta NT$1.14M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de BenQ. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $28.7K - $33.4K Taiwan Rango Común Rango Posible $26.5K $28.7K $33.4K $37.1K Rango Común Rango Posible

