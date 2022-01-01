Benevity Salarios

El salario de Benevity va desde $40,275 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $128,036 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Benevity . Última actualización: 11/14/2025