Directorio de Empresas
Benevity
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Benevity Salarios

El salario de Benevity va desde $40,275 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $128,036 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Benevity. Última actualización: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $91.3K

Ingeniero de Software Full-Stack

Diseñador de Producto
Median $87.3K
Gerente de Producto
Median $92.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Gerente de Ingeniería de Software
Median $128K
Analista de Negocios
$72.3K
Atención al Cliente
$40.3K
Gerente de Programa
$58.9K
Arquitecto de Soluciones
$91.5K
Gerente de Programa Técnico
$53.9K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Benevity, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Benevity es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $128,036. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Benevity es $87,266.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Benevity

Empresas Relacionadas

  • Security Compass
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Clio
  • Indellient
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos