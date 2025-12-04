Bending Spoons Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en Bending Spoons va desde $49.2K hasta $68.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bending Spoons. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $53.2K - $61.9K United States Rango Común Rango Posible $49.2K $53.2K $61.9K $68.9K Rango Común Rango Posible

