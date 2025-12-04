Directorio de Empresas
BenchSci
BenchSci Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Canada en BenchSci va desde CA$35.2K hasta CA$49.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de BenchSci. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$27.5K - $32K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$25.4K$27.5K$32K$35.6K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En BenchSci, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en BenchSci in Canada está en una compensación total anual de CA$49,252. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BenchSci para el puesto de Científico de Datos in Canada es CA$35,180.

