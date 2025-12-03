Directorio de Empresas
Belden
Belden Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United States en Belden va desde $125K hasta $171K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Belden. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$134K - $162K
United States
Rango Común
Rango Posible
$125K$134K$162K$171K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Belden?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Contador en Belden in United States está en una compensación total anual de $170,520. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Belden para el puesto de Contador in United States es $124,950.

