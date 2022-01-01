Directorio de Empresas
Beachbody
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Beachbody Salarios

El salario de Beachbody va desde $116,000 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $208,950 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Beachbody. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $139K
Científico de Datos
Median $116K
Gerente de Producto
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Gerente de Ingeniería de Software
$209K
Gerente de Programa Técnico
$170K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Beachbody es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $208,950. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Beachbody es $148,920.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Beachbody

Empresas Relacionadas

  • Castlight Health
  • WW International
  • Sharecare
  • Optum
  • Babylon Health
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos