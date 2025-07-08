Directorio de Empresas
BCP
BCP Salarios

El salario de BCP va desde $13,186 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $75,745 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BCP. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $36K

Ingeniero de Software Backend

Científico de Datos
Median $43K
Analista de Negocios
$17.6K

Tecnólogo de la Información (TI)
$13.2K
Gerente de Producto
$75.7K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en BCP es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $75,745. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BCP es $36,005.

Otros Recursos