BBVA USA
BBVA USA Salarios

El salario de BBVA USA va desde $59,352 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $177,383 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BBVA USA. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Científico de Datos
$162K
Recursos Humanos
$59.4K
Ingeniero de Software
$86K

Gerente de Ingeniería de Software
$177K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en BBVA USA es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $177,383. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BBVA USA es $123,776.

