Directorio de Empresas
BBK Electronics
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

BBK Electronics Salarios

El salario de BBK Electronics va desde $49,757 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $233,171 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BBK Electronics. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Diseñador Gráfico
$96.7K
Marketing
$74.8K
Gerente de Producto
$233K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ingeniero de Software
$49.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$83.6K
Investigador UX
$66.6K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en BBK Electronics es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $233,171. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BBK Electronics es $79,175.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para BBK Electronics

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Uber
  • Intuit
  • Roblox
  • Square
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos