Bank of China
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Bank of China Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Bank of China va desde $227K hasta $322K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bank of China. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

$258K - $305K
United States
Rango Común
Rango Posible
$227K$258K$305K$322K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Bank of China?

Preguntas Frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gerente de Ingeniería de Software na Bank of China in United States situa-se numa remuneração total anual de $322,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bank of China para a função de Gerente de Ingeniería de Software in United States é $226,800.

