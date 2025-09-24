Directorio de Empresas
Bank of China
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

Bank of China Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in Hong Kong (SAR) en Bank of China va desde HK$322K hasta HK$460K por year.

Compensación Total Promedio

HK$370K - HK$432K
Hong Kong (SAR)
Rango Común
Rango Posible
HK$322KHK$370KHK$432KHK$460K
Rango Común
Rango Posible

HK$1.24M

¿Cuáles son los niveles profesionales en Bank of China?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Diseñador de Producto at Bank of China in Hong Kong (SAR) sits at a yearly total compensation of HKHK$3,576,259. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bank of China for the Diseñador de Producto role in Hong Kong (SAR) is HKHK$2,506,435.

