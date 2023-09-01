Banco de Bogota Salarios

El rango de salarios de Banco de Bogota oscila entre $10,399 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $49,856 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Banco de Bogota . Última actualización: 8/24/2025