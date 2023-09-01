Directorio de Empresas
B. Braun Medical
B. Braun Medical Salarios

El salario de B. Braun Medical va desde $47,923 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $150,750 para un Ingeniero Mecánico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de B. Braun Medical. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Analista de Negocios
$144K
Tecnólogo de la Información (TI)
$90.6K
Ingeniero Mecánico
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Gerente de Producto
$76.9K
Ventas
$47.9K
Arquitecto de Soluciones
$130K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at B. Braun Medical is Ingeniero Mecánico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at B. Braun Medical is $110,142.

Otros Recursos