Avid Technology Professionals Salarios

El salario de Avid Technology Professionals va desde $81,594 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $125,625 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Avid Technology Professionals. Última actualización: 8/26/2025

$160K

Operaciones de Marketing
$107K
Gerente de Proyecto
$126K
Ingeniero de Software
$81.6K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Avid Technology Professionals es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $125,625. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Avid Technology Professionals es $107,485.

