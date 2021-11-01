Aviatrix Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Aviatrix va desde $81,397 en compensación total por año para un Éxito del Cliente en el rango bajo hasta $301,500 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aviatrix. Última actualización: 8/26/2025

$160K

Ingeniero de Software
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Éxito del Cliente
$81.4K
Ingeniero de Ventas
$219K

Arquitecto de Soluciones
$302K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Aviatrix, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Aviatrix es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $301,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aviatrix es $233,200.

