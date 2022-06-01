Directorio de Empresas
Aventiv Technologies
Aventiv Technologies Salarios

El salario de Aventiv Technologies va desde $37,688 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $145,725 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aventiv Technologies. Última actualización: 8/26/2025

$160K

Operaciones de Atención al Cliente
$114K
Ingeniero de Software
$37.7K
Arquitecto de Soluciones
$146K

Gerente de Programa Técnico
$105K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Aventiv Technologies es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $145,725. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aventiv Technologies es $109,282.

