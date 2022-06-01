Directorio de Empresas
Avant
Avant Salarios

El rango de salarios de Avant oscila entre $99,500 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior y $306,626 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior.

$160K

Ingeniero de Software
Median $150K
Gerente de Producto
Median $110K
Analista de Datos
$101K

Gerente de Ciencia de Datos
$307K
Científico de Datos
$181K
Diseñador de Producto
$99.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$285K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Avant is Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,626. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avant is $150,000.

