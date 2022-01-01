Autonomous Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Autonomous oscila entre $26,532 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior y $64,675 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Autonomous. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Ingeniero Civil
$44K
Tecnólogo de la Información (TI)
$64.7K
Gerente de Proyecto
$26.5K

Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Autonomous es Tecnólogo de la Información (TI) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $64,675. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Autonomous es $44,001.

