Autodesk Reclutador Salarios

El paquete de compensación mediano de Reclutador in United States en Autodesk totaliza $142K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Autodesk
Recruiter
hidden
Total por año
$142K
Nivel
P3
Base
$115K
Stock (/yr)
$15K
Bono
$11.5K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Autodesk?

$160K

Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en Autodesk in United States está en una compensación total anual de $242,360. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Autodesk para el puesto de Reclutador in United States es $138,000.

