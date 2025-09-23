Directorio de Empresas
Autodesk Recursos Humanos Salarios

El paquete de compensación mediano de Recursos Humanos in United States en Autodesk totaliza $215K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Autodesk
Sr. HR Business Partner
San Francisco, CA
Total por año
$215K
Nivel
Senior Manager
Base
$200K
Stock (/yr)
$0
Bono
$15K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Autodesk?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas Frecuentes

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Recursos Humanos tại Autodesk in United States có tổng thu nhập hàng năm là $356,467. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Autodesk cho vị trí Recursos Humanos in United States là $215,000.

