Auto1
  Salarios
  Gerente de Producto

  Todos los Salarios de Gerente de Producto

Auto1 Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Germany en Auto1 totaliza €53.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Auto1. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Auto1
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Total por año
€53.5K
Nivel
-
Base
€53.5K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Auto1?

€142K

Últimas Submisiones de Salario
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Preguntas Frecuentes

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Gerente de Producto by Auto1 in Germany is 'n jaarlikse totale vergoeding van €77,914. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Auto1 vir die Gerente de Producto rol in Germany is €53,529.

