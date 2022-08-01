Directorio de Empresas
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Salarios

El rango de salarios de Auto-Owners Insurance oscila entre $55,720 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $107,100 para un Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Auto-Owners Insurance. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $71K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Analista de Negocios
$55.7K
Desarrollo de Negocios
$56.3K

Científico de Datos
$89.6K
Marketing
$107K
Diseñador de Producto
$79.6K
Analista de Ciberseguridad
$90.8K
Arquitecto de Soluciones
$101K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Auto-Owners Insurance is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $107,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Auto-Owners Insurance is $84,555.

Otros Recursos