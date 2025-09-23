Directorio de Empresas
Auth0
El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Auth0 totaliza $269K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Auth0. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Auth0
Engineering Manager
Bellevue, WA
Total por año
$269K
Nivel
M2
Base
$190K
Stock (/yr)
$60K
Bono
$19K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
10 Años
$160K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Auth0 in United States está en una compensación total anual de $413,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Auth0 para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $269,000.

