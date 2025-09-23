Directorio de Empresas
Australian Government
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Australian Government Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Australia en Australian Government totaliza A$139K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Australian Government. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
Total por año
A$139K
Nivel
Senior Data Scientist
Base
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Bono
A$0
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Australian Government?

A$249K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Australian Government in Australia está en una compensación total anual de A$154,541. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Australian Government para el puesto de Científico de Datos in Australia es A$87,363.

Otros Recursos