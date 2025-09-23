Directorio de Empresas
Aurora Solar
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Marketing

  • Todos los Salarios de Marketing

Aurora Solar Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in United States en Aurora Solar va desde $131K hasta $179K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aurora Solar. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

$142K - $168K
United States
Rango Común
Rango Posible
$131K$142K$168K$179K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Marketing envíos en Aurora Solar para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Aurora Solar, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Marketing ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Marketing tại Aurora Solar in United States có tổng thu nhập hàng năm là $179,400. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Aurora Solar cho vị trí Marketing in United States là $131,040.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Aurora Solar

Empresas Relacionadas

  • FireEye
  • PlanGrid
  • Grammarly
  • Paxos
  • BitGo
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos