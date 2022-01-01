Audible Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Audible oscila entre $53,890 en compensación total por año para un Operaciones de Negocios en el extremo inferior y $525,300 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Audible. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Ingeniero de Software
SDE I $178K
SDE II $301K

Ingeniero/a de Software Backend

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Ingeniero/a de Inteligencia de Negocios

Científico de Datos
Median $225K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $360K

Gerente de Producto
Median $220K
Gerente de Programa
Median $137K
Reclutador
Median $150K
Gerente de Programa Técnico
Median $192K
Operaciones de Negocios
$53.9K
Analista de Negocios
$112K
Analista Financiero
$161K
Recursos Humanos
$169K
Tecnólogo de la Información (TI)
$525K
Legal
$393K
Consultor de Gestión
$101K
Operaciones de Marketing
$189K
Investigador de Experiencia de Usuario
$168K
Cronograma de Adquisición

5%

AÑO 1

15%

AÑO 2

40%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En Audible, las RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 5% se adquiere en el 1st-AÑO (5.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% semestral)

  • 40% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% semestral)

25%

AÑO 1

35%

AÑO 2

40%

AÑO 3

Tipo de Acción
RSU

En Audible, las RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 35% se adquiere en el 2nd-AÑO (35.00% anual)

  • 40% se adquiere en el 3rd-AÑO (40.00% anual)

Preguntas Frecuentes

