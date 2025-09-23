Directorio de Empresas
AU Small Finance Bank
AU Small Finance Bank Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in India en AU Small Finance Bank va desde ₹1.06M hasta ₹1.53M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AU Small Finance Bank. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

₹1.2M - ₹1.39M
India
Rango Común
Rango Posible
₹1.06M₹1.2M₹1.39M₹1.53M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en AU Small Finance Bank?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto de Soluciones en AU Small Finance Bank in India está en una compensación total anual de ₹1,531,298. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AU Small Finance Bank para el puesto de Arquitecto de Soluciones in India es ₹1,055,180.

