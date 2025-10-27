Directorio de Empresas
ATS Automation
ATS Automation Ingeniero Mecánico Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in Canada en ATS Automation totaliza CA$96.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ATS Automation. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Total por año
CA$96.5K
Nivel
Senior
Base
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ATS Automation?
Últimas Submisiones de Salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Mecánico en ATS Automation in Canada está en una compensación total anual de CA$100,462. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ATS Automation para el puesto de Ingeniero Mecánico in Canada es CA$93,793.

Otros Recursos